Sonya Kraus krank: Brustkrebs-Diagnose! Wie geht es ihr nach der OP?

Nicht zuletzt ihrem eigenen Mut hat Sonya Kraus es zu verdanken, dass sie den Brustkrebs besiegt hat. Darum möchte die 48-Jährige nun andere Frauen, die nicht regelmäßig zur Vorsorge gehen, aufwecken! Drei Monate nach überstandener Brustkrebs-OP tritt Sonya Kraus nun zum ersten Mal mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit 15 weiteren Kollegen zu denen auch GZSZ-Star Susan Sideropoulos, die ihre Mutter früh an die Krankheit verlor, oder der an Blasenkrebs erkrankte Mickie Krause zählen, tritt die taffe Blondine im Februar 2022 in der ProSieben-Show "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" auf.