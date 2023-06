Sophia Thiel: Überraschende Baby-News kurz nach der Trennung

Sophia Thiel scheint eine genaue Vorstellung davon zu haben, wie ihre Zukunft auszusehen hat. Das Problem? Ihr Ex Raphael hatte das wohl auch. Beide kamen in Sachen Familienplanung und Wohnort wohl nicht zusammen, wie die Fitness-Influencerin nun gegenüber "Bild" verriet. Eine Beziehung fordert viele Kompromisse und auch Streit sei bei einem Paar "total normal", das weiß auch Sophia: "Im besten Fall kann man sich dann ja auch miteinander weiterentwickeln."

Doch genau an diesem Punkt gingen die Meinungen der beiden Ex-Turteltauben am Ende wohl zu sehr auseinander, wie sie weiter verrät: "Ich hatte das Gefühl, dass wir einfach zu unterschiedliche Zukunftsvorstellungen über das hatten, was uns im Leben wichtig ist. Wir haben uns in 10, 15 Jahren an unterschiedlichen Punkten im Leben gesehen. Ich sehe mich da eher auf dem Land, in der Natur, mit etwas Ruhe – und wenn ich Glück habe, mit einer eigenen Familie."

Und die sieht Sophia wohl eher in Deutschland, während Raphael, der in Istanbul und Dubai aufwuchs, wieder ins Ausland will: "Das war für mich immer schon sehr schwierig. Ich reise ja jederzeit gerne überall hin. Aber ich möchte irgendwann auch immer wieder zurück nach Hause kommen. Ich bin einfach ein sehr familienverbundener Mensch, das ist mir sehr wichtig." Darum habe sie sich jetzt entscheiden, "dass es für uns dann beide besser ist, wenn wir auf unterschiedlichen Wegen weiter durchs Leben gehen".

Bleibt abzuwarten, wann sich Sophia Thiel diesen Familien-Wunsch erfüllen wird. Wer weiß, vielleicht wartet ihr Mr. Right ja bereits auf Mallorca auf sie...

