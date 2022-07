Sophia Thomalla: Amira Pocher und Freund Alex Zverev zerstören ihr Glück

Das Reality-Dating-Format "Are You The One?", das Sophia in den letzten Jahren für "RTL+" auf der griechischen Insel moderierte, wäre nämlich genau Amiras Kragenweite. Die ist, wie sie gegenüber von "CLOSER" verrät, geradezu süchtig nach solchen Trash-Formaten: "'Temptation Island', 'Ex on the Beach', 'Are You The One?' – ich gucke mir das alles total gerne an!" Sie hätte sogar schon mehrfach entsprechende Angebote der Sender erhalten, sagt sie. "Bisher habe ich das aber abgelehnt."

Doch jetzt könnte sie ihre Zurückhaltung aufgeben und die Schwäche nutzen, die Sophia zuletzt offenbart hat: Nach Abschluss der jüngsten Staffel von "Are You The One?" deutete sie an, dass demnächst wohl Schluss für sie ist: "Nimmer lang, dann heißt’s Paros, Athen – auf Nimmerwiedersehen", postete sie vor ihrem Abflug.