Sophia Thomalla: Jetzt folgt die öffentliche Abrechnung!

"Liebe es, wenn Fitness-Influencer mir erzählen, dass ich mich bewegen muss, um Festtags-Extra-Kilos wieder loszukriegen. Danke für den Tipp. Wäre nicht drauf gekommen!", kommentierte Sophia die Aussagen schonungslos bissig auf ihrem eigenen Insta-Kanal. "Wenn sie uns jetzt noch sagen, dass Zucker und Alkohol ungesund sind, dann falle ich komplett vom Glauben ab." Autsch, wie böse!

Doch Sarah Harrison ist nicht die einzige Online-Beauty, die bei Sophia einen Beißreflex auslöst: Erst kürzlich lederte sie in ihrem Podcast "Künstliche Intelligenz" über die Design-Versuche von Influencerinnen ab, spottete: "Ich schwöre, ich werde niemals eine Dirndl-Kollektion rausbringen." Eine Klatsche für Trachten-Fans wie Cathy Hummels (33), die regelmäßig ihre eigenen Entwürfe für das Label Angermaier zur Schau trägt!

Doch nicht nur Rüschenbluse und Schürze sind unter Sophias Würde – auch Bademode, wie sie kürzlich "GZSZ"-Star Valentina Pahde (27) in Zusammenarbeit mit Hunkemöller präsentierte, bringt Sophia auf die Palme: "Wir brauchen nicht noch eine Bikini-Kollektion!", findet La Thomalla. So macht man sich sicher keine Freundinnen!

Aber das ist wohl auch nicht Sophias Ziel, wie sie mal klarstellte: "Warum muss ich auf Freund tun, nur weil jemand auch im Fernsehen tätig ist…?" Schon okay: Nur sollte sie sich nach so einem Arroganz-Anfall auch mal fragen, was sie selbst denn so gaaaanz anders macht...