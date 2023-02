Sophia Thomalla: Nach der Schock-Nachricht! Wie schlecht geht es ihr jetzt?

Wie Sophia Thomalla erst vor Kurzem auf Instagram noch einmal genauer erklärte, leidet sie an einem seltenen Gendefekt. "Ich leide seit meiner Geburt an einer venösen Malformation, übersetzt eine Gefäßmissbildung. Das ist ein sehr seltener Gendefekt, den sich die Ärzte bis heute nicht so richtig erklären können, woher der kommt." Die Gefäßanomalie kann überall im Körper auftreten, betrifft aber am häufigsten die Haut, das Unterhautgewebe sowie die Muskulatur und lässt die Gefäße im Verlauf zunehmend größer und dicker werden. Für Sophia ist dann der Zeitpunkt gekommen, sich unters Messer zu legen. "Ich hatte schon unzählige Operationen, aber das soll kein Gejammer werden, mir geht es hervorragend. Ich bin auch nicht großartig eingeschränkt, außer dass ich das jährlich kontrollieren lassen muss.“ Doch jetzt, vor knapp einem Monat, musste sie erneut in eine Spezialklinik, wie sie auf Instagram verriet. Und wie es aussieht, wurden gleich mehrere Stellen am Unterarm und an der Hand operiert. Zumindest verraten das die Pflaster und Wunden. Ob ihre Krankheit sich langsam mehr ausbreitet? Bisher sah man die Stellen nicht ganz so deutlich, nur über eine Narbe an ihrem Ellbogen sprach sie einmal öffentlich auf ihrem Profil. Doch bei den aktuellen Bildern wird deutlich: Diesmal mussten mehrere Stellen behandelt werden…