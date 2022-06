Sophia Thomalla: Nervenzusammenbruch! Ihr Herz ist gebrochen

Für Sophia Thomalla und ihren Alex heißt es gerade Liebe auf Distanz. Der Tennisprofi befindet sich zurzeit bei dem French-Open-Halbfinale. Sicherlich hätte der Sportler seine Liebste gern an seiner Seite gehabt, doch Sophia ist Karriere-Frau und hat ihre eigenen Ziele. Dementsprechend befindet sich die 32-Jährige gerade zum Dreh der neuen Staffel der Kuppelshow "Are You The One?" in Griechenland. Und das für mehrere Wochen! Doch mit dieser Entscheidung scheint es der Moderatorin gerade nicht sehr gut zu gehen.

Sophia beichtete ihrer Community auf Instagram: "Noch einen griechischen Salat nach 7 Wochen Griechenland und ich bekomme einen Nervenzusammenbruch und ja, Ich vermisse meine Freunde und Familie like crazy." Oh je, die Arme! Eine Fernbeziehung scheint für die Moderatorin der absolute Horror zu sein. Oder löst ihre lange Abwesenheit von Zuhause böse Erinnerungen aus? Schließlich wurde die hübsche Brünette in der Vergangenheit von ihrem Ex Loris betrogen, als dieser allein im Urlaub war.

Man kann nur hoffen, dass das Paar die emotionale Durststrecke heil übersteht!