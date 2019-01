Öfter mal was Neues – das gilt bei nicht nur für Klamotten, sondern auch bei Kerlen! Sänger Gavin Rossdale wurde vom Platz gestellt – den frischen Kick besorgt ihr jetzt ein Kicker: Loris Karius ist Sophias frisch eingewechselter (Liebes-)Spielmacher. Hat die 29-Jährige ein Problem mit dem Beziehungsalltag?

Sophia Thomalla knutscht mit Loris Karius

Raus aus der Routine, rein in den Bikini – und ran an den Mann: In Miami Beach präsentierte Sophia ihre neueste Eroberung. Lover Loris wurde beknutscht, befummelt und Händchen haltend am Beach spazieren geführt. Damit auch zu Hause in Deutschland wirklich jeder mitbekommt, dass die Thomalla einen neuen, heißen Kerl an der Hand hat, postete sie auf ein mit Herzchen verziertes Foto des feschen Fußballprofis. Blond, trainiert, tätowiert – und 1,90 Meter groß: Der Ballsportler aus Biberach steht für Besiktas Istanbul im Tor, hat einen -Marktwert von 12 Millionen Euro – und spielt optisch in der Champions League.

Sophia Thomalla: Bittere Neuigkeiten nach der Trennung!

Sophia Thomalla kann gar nicht genug kriegen von ihrer Eroberung: endlich wieder was los im (Liebes-)Leben! Dabei wirkte sie vor Wochen noch so glücklich mit Bush-Frontmann Gavin Rossdale (53). Der Musiker war so überzeugt von der Beziehung, dass er Sophia im November zum ersten Mal offiziell zu einem Event in New York mitnahm, mit ihr auf dem roten Teppich posierte. Aber: Kaum hatte sie ihn sicher, hatte sie keine Lust mehr. „Ich bin unabhängig und mache eh mein Ding“, hat die Berlinerin mal gesagt. Und jetzt sagte sie: Goodbye, Gavin!

Gavin Rossdale hat Liebeskummer

Der Ex wider Willen ertränkt seinen Kummer in Alkohol. In seiner Insta-Story schrieb er: „Rotwein getankt. Ganze Nacht wach. Flieg mich bitte zum Mond.“ Und weiter: „Man kann nicht zurückgehen und neu anfangen. Aber man kann anfangen aufzuhören.“ Sophia dagegen geht nach vorn und fängt was Neues an. Mit einem Mann, um den sie viele Frauen beneiden. So war es auch mit Gavin: Als die beiden sich vor anderthalb Jahren kennenlernten, war der Ex-Mann von Superstar eine Art Trophäe. Wie hat sie sich den bloß geangelt, fragten sich viele. Aber statt auf Konzerte und Partys schleppte der Brite sie in Los Angeles zu Football-Spielen seiner Söhne. Ersatzmutti spielen? Och nee! Sobald die Routine kommt, geht die Thomalla. Und die Lust auf Musiker über 40 ist ihr erst mal vergangen: Loris Karius ist knackige 25, hat mehr Tattoos als sein Vorgänger – und als Torwart ein viel besseres Händchen für Bälle...