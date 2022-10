Sophia Thomalla & Alex Zverev: Heiß! So gratuliert er ihr zum Geburtstag

Mit Sophia Thomalla scheint Alexander Zverev wohl den großen Fang gemacht zu haben. Verliebt wie am ersten Tag verbrachten die beiden jetzt einen Liebesurlaub auf den Malediven. Pünktlich zum 33. Geburtstag der "Are you the One"-Moderatorin postete der Tennis-Profi jetzt eine Bilderreihe mit heißen Schnappschüssen der beiden und gratuliert seine Liebesten damit liebevoll: