Sophia Thomalla: Liebes-Update mit Alexander Zverev! Jetzt zeigen sie es allen

Am 20. April postete Sophia Thomalla das letzte Pärchenbild mit ihrem Alexander Zverev. Seither kam verdächtig wenig von dem eigentlichen Traumpaar. Zogen da etwa dunkle Wolken über ihr Liebes-Glück? Diesen Spekulationen setzte die "Are You The One?"-Moderatorin nun ein Ende und postete mal wieder ein süßes Couple-Bild von dem gemeinsamen Trip nach Monte-Carlo: