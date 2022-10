Sophia Thomalla & Alex Zverev: Liebes-Fiasko! Das Aus ist unausweichlich

Ist diese Aussage Schnee von gestern? Offenbar nicht! Denn mit einem Instagram-Post scheint Alex jetzt noch einmal nachzutreten! Auf dem Bild zu sehen ist eine Gestalt, die vor der Wahl steht, durch eine Flügeltür mit sonniger Aussicht und düsteren Gewitterwolken in der Ferne zu gehen, oder durch einen dunklen Tunnel, an dessen Ende helles Licht erstrahlt. Auf dem Pfeil zur Tür steht: "Sehr leicht, aber vielleicht danach schwer…", in Richtung Tunnel zeigt ein Pfeil mit den Worten: "Sehr schwer, aber vielleicht danach leicht…".

Viele Fans mutmaßen nun, dass Alex mit der Zeichnung auf seine Beziehung mit Sophia anspielt: Die Tür würde dabei die Trennung symbolisieren – als schnellen Lösungsweg, an dessen Ende aber auch Reue stehen könnte. Der Tunnel wiederum könnte bedeuten, dass der Weg zu einer gemeinsamen Zukunft zwar beschwerlich erscheint, sich aber letztlich lohnen könnte! Wie Alex sich entscheiden wird? Man wird sehen…