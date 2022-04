Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Damit hat niemand gerechnet

Wie Sophia nun offenbart, scheint Alex den Löwen ihn ihr gebändigt zu haben! So ist es für sie auch kein Problem mehr, die Frau an seiner Seite zu spielen und ihm nicht durch schrille Looks und bissige Aussagen die Show zu stehlen. Gegenüber "RTL" gibt sie zu verstehen: "Man hat ja so seine Verpflichtungen als Spielerfrau! (…) Tatsächlich halte ich mich dann auch zurück. Wäre es meine Veranstaltung, würde ich wahrscheinlich anders aussehen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Sophia macht wirklich alles, um die Beziehung mit ihrem Alex glücklich zu gestalten! Ob Alex sich wohl darüber im Klaren ist, welche Veränderungen er bei Sophia erzielt hat? Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es bei den beiden weiter geht!