Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Süße Liebes-Botschaft!

Darunter richtet die 32-Jährige liebe Worte an ihren Alexander und scheibt "Glück, Erfolg, Liebe - er verdient es ALLES!". Sophia scheint wohl immer noch hin und weg von dem 7 Jahre jüngeren Tennisspieler zu sein. Ihr Liebes-Glück steht den beiden zumindest unübersehbar ins Gesicht geschrieben.

Das sehen auch ihre Fans und kommentieren diese süßen Geburtstagsgrüße mit Unmengen an Zuspruch: "Glückwunsch euch zwei, passt sehr gut zusammen", "Was ein tolles Paar" oder "Herzlichen Glückwunsch an deinen Mann. Du siehst soooo glücklich aus" lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren. So viel Positivität aus der eigenen Community auf Social Media freut gewiss auch Sophia und ihren Alexander. Da können sie ihr Glück ja nun weiterhin in vollen Zügen genießen.

