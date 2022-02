Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Plötzlich ist alles anders!

Ob die Moderatorin wohl aus verletztem Stolz diesmal nicht (wie sonst immer) ihrem Liebsten zum Turnier nach Australien nachreiste, um ihn von der Tribüne aus anzufeuern? Möglich! Die Botschaft dürfte jedenfalls angekommen sein, denn tatsächlich schied Zverev prompt im Achtelfinale aus … Ganz ohne Sophia ist es eben auch doof, wie Alexander nach seinem Aus zerknirscht eingestand: "Ich könnte hier jetzt sitzen und sagen: 'Ich habe eine Erkältung.' Aber nein, ich bin ehrlich. Ich habe nichts. Ich habe einfach nur eine Sch***woche gehabt." Schon früher hatte der Sportler mal zugegeben: "Auf dem Tennisplatz sieht man dir immer an, wie es dir gerade im privaten Leben geht …" Und damit nicht auch noch die nächsten Matches in die Hose gehen, stand jetzt erst mal Beziehungsarbeit in den österreichischen Alpen auf dem Plan! Bei Spaziergängen im Schnee, Auszeiten im Spa und Kuschelstunden vor dem Kamin dürften sämtliche Paar-Probleme schnell vergessen gewesen sein – Sophia teilte auf Instagram jedenfalls einen innigen Schnappschuss mit ihrem Alexander, samt Herzchen und österreichischer Flagge. Hoffentlich geht’s für die beiden nach dem Gipfelglück nicht gleich wieder bergab …