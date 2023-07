Sophia Vegas: Nach Namensänderung - Heftiger Seitenhieb von Ex Bert Wollersheim!

Obwohl Sophia und Bert schon lange getrennt sind, hat sie ihren Nachnamen erst vor wenigen Tagen abgelegt. "Juhuuu, endlich ist mein Nachname geändert. Ich bin sooo happy darüber", schwärmt sie auf ihrem Instagram-Kanal. Und was sagt ihr Verflossener dazu?

"Na, geht's den noch? Verstehe ich überhaupt nicht. Wollersheim ist doch ein guter deutscher Name mit Tradition", witzelt der Rotlichtkönig auf Instagram. Einen kleinen Seitenhieb kann er sich dann aber doch nicht verkneifen: "Ich wünsche jedenfalls meiner Ex alles Glück der Welt. Name hin, Name her. Hauptsache, Daniel geht die Kohle nicht aus." Autsch!