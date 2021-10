Sophia Vegas & Daniel Charlier: Rührende Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

Rührende Liebeserklärung

Auf Instagram postet sie nun ein wunderschönes Familienfoto. Dazu schreibt sie: "Alles Gute zum Jubiläumsmonat an meinen geliebten Mann. Ich kann nicht glauben, wie schnell wir unser Leben leben, dass ich das erst Tage später poste. Mit dir an meiner Seite ist jeder Tag ein Fest. Mit dir ist mein Leben bis ins kleinste Detail komplett. Ich bin dir so dankbar. Du schenkst uns das unglaublichste Leben, von dem ich je geträumt habe. Ich kann es kaum erwarten, die nächsten Jahrzehnte zu sehen. Du bist der beste Ehemann, den ich mir vorstellen kann. Danke, dass du mein Liebling bist. Ich liebe dich"