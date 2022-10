Stefan Mross: Trennung von Anna-Carina Woitschack - ihr Glück liegt in Scherben

Dabei soll nicht nur die räumliche Trennung Grund für die schlimme Krise sein. Auch die Fremdflirt-Gerüchte dürften Stefan Mross nicht gerade schmecken. In der Show "Skate Fever" soll Anna-Carina in ziemlich Flirtlaune mit ihrem Kollegen Adriano Salvaggio gewesen sein. Das zumindest berichtete BILD. Doch an den Gerüchten soll gar nichts dran sein. "Die Gerüchte stimmen nicht. Ich hatte mit Adriano fast gar nichts zu tun und habe ihn nur in den Shows gesehen", so die Blondine ehrlich. Und zum Glück ist das Paar an solche Schlagzeilen gewöhnt und nimmt diese einfach mit Humor. "Wenn wir an der Raststätte die unterschiedlichen Magazine sehen und lesen, dass wir mal getrennt, in einer Krise oder glücklich sind, dann schmunzeln wir. Man darf das nicht an sich ranlassen. Definitiv bin ich viel vorsichtiger geworden, was mein Privatleben angeht", erklärt sie gegenüber "AZ".