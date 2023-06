Stefan Mross: Er muss den Rückwärtsgang eingelegen! So kann er nicht weitermachen

Den Strafbefehl verschwieg er aber offenbar seinem Arbeitgeber. Eine SWR-Sprecherin bestätigte nun auf Anfrage: "Wir suchen mit Stefan Mross das Gespräch mit dem Ziel, den Sachverhalt und die Hintergründe gemeinsam aufzuklären." Der hatte vor dem Gespräch richtig Muffensausen – zurecht! Schließlich nicht der einzige Vorfall mit Alkohol: Bei einem Promi-Golfturnier in einem Luxus-Hotel in Südtirol soll Mross sich so zugeschüttet haben, dass er sogar eine Treppe hinabfiel. Ein Hotel-Gast berichtet: "Mross lallte." Aber ab jetzt schaut sein Arbeitgeber genauer hin!

"Alkohol war immer ein Thema bei mir", gesteht Mross selbst in einem Interview, lenkt aber gleich ein: "Nicht weil ich es brauche, dann hätte ich wirklich ein Problem, sondern weil ich Phasen kenne, in denen ich über den Durst trinke."

Bereits seit 18 Jahren ist Stefan der Moderator von "Immer wieder sonntags". Immer mit einem Lächeln auf den Lippen, immer ein spitzbübisches Funkeln in den Augen. Freiwillig Aufhören ist für ihn kein Thema: "Für die nächsten hoffentlich 15 oder 20 Jahre ..."

Doch schon vor Kurzem sah man ihn wieder in einem Bierzelt. Der nächste Eklat ist da wohl vorprogrammiert!