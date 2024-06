Stefan Mross: Nach Betrugs-Skandal - Jetzt äußern sich die Hauskäufer

Stefan Mross (48) soll die Käufer seines Hauses in Markt Windorf (Bayern) übers Ohr gehauen haben. Es geht um Alfonz F. (75) und seine Frau Bettina (62), die im Sommer 2023 Stefans Haus in dem bayerischen Ort für stolze 835.000 Euro erworben hatten. Offenbar habe Stefan Mängel am Haus verschwiegen und sogar gelogen. Aber was ist eigentlich genau vorgefallen? Jetzt äußert sich das Rentner-Ehepaar.