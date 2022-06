Stefan Mross & Anna-Carina: Eine andere Frau zerstört ihre Ehe

Wenn Stephanie Mross über ihre Enkel spricht, strahlt sie übers ganze Gesicht. Vor allem zu Johanna (20) aus Stefans erster Ehe hat sie ein enges Verhältnis. "Die lässt mich nicht los. Sie ruft oft an, fragt, wie es mir geht, was ich brauche, besucht mich ...", erzählt die Seniorin. Sogar von deren Mutter Stefanie Hertel (42) schwärmt sie in den höchsten Tönen – obwohl sich Stefan und die Sängerin schon 2011 trennten. "Die Stefanie ist eine ganz Tolle! Ich finde sie wunderbar, höre mir gerne ihre Lieder an, wir haben Kontakt. Das freut mich!" Schmerzlich vermisst sie dagegen Stefans Kinder aus seiner zweiten Ehe mit Susanne Schmidt (41): Paula (8) und Valentin (6). "Da gibt es keinen Kontakt, ich weiß leider nicht, was sie machen, wie sie großwerden", meint Mama Mross wehmütig. "Früher waren sie mal hier, wir sind gerodelt. Aber seit längerer Zeit ist Funkstille. Als Oma ist es traurig für mich. Zumal sie ja weit weg in Berlin wohnen."

