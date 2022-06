Stefan Mross & Anna-Carina: Große Sorge um ihr Glück! Sie gerät an ihre Grenzen

Wie Anna-Carina nun offenbart, ist sie für den ganzen Sommer extrem ausgebucht! So gibt sie zu verstehen: "Das wird dieses Jahr eigentlich mein stressigstes Jahr." Sie ergänzt: "Ich bin wirklich von Montag bis Sonntag, sind bis zum August, bis Mitte August, wirklich alle Tage verplant." Oh je! Klingt definitiv nach einem vollen Programm! Doch wie es scheint, nimmt Stefan den von vollen Terminkalender seiner Liebsten eher auf die leichte Schulter: "Die ist ja noch jung. Also da mache ich mir gar keine Sorgen." Ob er wohl rechtbehalten wird? Wir können gespannt sein ...