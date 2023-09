Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Die Schlammschlacht eskaliert!

Diesmal schießt Anna-Carina gegen ihren Noch-Ehemann – mal wieder. Sie sei es, die von der "Immer wieder Schlager"-Tournee, die im Sommer startete, zurückgetreten sei. "Weil sich das alles zu sehr zugespitzt hat", sagt die Sängerin kalt.

Und wer zwischen den Zeilen lesen kann, spürt mehr als Kälte. Indirekt bezeichnet Anna-Carina ihren Stefan als Lügner. Denn bisher hieß es, er hätte sie aus der Tournee entfernen lassen. So wie er sie auch bei "Immer wieder sonntags" ersetzte. In den Jahren zuvor leitete Anna-Carina die „Immer wieder sonntags“-Starküche, in der sie mit den Promis ihre Lieblingsgerichte zubereitete. Doch damit war in diesem Jahr Schluss. Und auch als Geschäftsführerin seiner Firma Wmusik & Media GmbH wurde sie entlassen.

"Es gibt keinen Kontakt zu Stefan, keinen zu Eva Luginger", erzählt Anna-Carina jetzt in einem Interview. "Das hat sich im letzten Jahr einfach erübrigt", sagt sie. Dass ihr Ehemann mit ihrer ehemals besten Freundin Eva anbandelte, war zu viel für sie. "Es war ein Stich ins Herz", erklärt sie bitter. "Man fühlt sich verraten und es enttäuscht einen. Ich habe der Eva vertraut als beste Freundin."

Und auch Stefan Mross bekommt noch einen mit: "Er ist als Kinderstar zur Musik gekommen und dann ist er eigentlich nie erwachsen geworden", ätzte Anna-Carina im Interview bei "Brisant". Ob Stefan das auf sich sitzen lässt? Ring frei für die nächste Runde im Rosenkrieg!