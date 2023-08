Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Jaa, sie sind wieder vereint!

Wie "Bild" berichtet, bestehen aus ihrer gemeinsamen Zeit immer noch Verträge, die erfüllt werden müssen. Als Liebes-Duo wollen die beiden aber auf gar keinen Fall noch einmal auf der Bühne stehen! Blöd nur, dass Stefan und Anna-Carina beim "Schlager Festival" am 2. September auftreten müssen.

"Für alle Freunde der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik haben wir das Traumpaar des Deutschen Schlagers gewinnen können: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Auch wenn die beiden streng genommen eigentlich kein Traumpaar mehr sind, ergänzen sie sich auf der Bühne aber wie eh und je und liefern ein fantastisches Doppelpack ab", heißt es auf der Ticket-Website.

Das Blatt will aus Produktionskreisen erfahren haben, dass die beiden Ex-Partner darauf bestehen, dass zwischen ihren Auftritten mindestens 30 Minuten liegen. So wollen sie wohl vermeiden, sich hinter (oder auf) der Bühne zu begegnen. Auch ein Duett wird es somit also nicht mehr geben. Ganz schön bitter, wenn man bedenkt, dass Stefan und Anna-Carina lange unzertrennlich waren. Doch manche Beziehungen und Freundschaften kann man einfach nicht mehr retten. Und das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Stefan mittlerweile mit einer ehemaligen Freundin seiner Ex zusammen ist...