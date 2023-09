Stefan Mross: Verschwörung! "Man will mich wirklich zerstören"

Skandal über Skandal – in den vergangenen Monaten geht es in Stefan Mross' Leben drunter und drüber. Erst die Trennung von seiner Frau Anna-Carina, dann Gerüchte um zu viel Alkohol und ein Strafbefehl wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Doch der "Immer wieder sonntags"-Star hat anscheinend nicht das Gefühl, dass er viel zu dieser Misere beigetragen hat. Er behauptet: "Man will mich wirklich zerstören!"

Und wiederholt nochmals: "Diese Geschichten waren eine ganz gezielte Kampagne gegen mich. Man wollte mich zerstören dieses Jahr, vielleicht auch vom Kopf her." Er wittert eine Verschwörung. Irgendjemand wolle seine Karriere, seine neue Liebe mit Eva Luginger, ja, sein Ansehen vernichten.