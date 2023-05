Stefan Mross: Wegen Alkohol-Problem - Große Sorge um den Schlagerstar

Nachdem Anna-Carina Woitschack brisante Details über ihren Ex Stefan Mross ausgepackt hat, meldet sich nun Sänger Heino zu Wort und bittet seinen Freund und Kollegen in einem offenen Brief darum, besser auf sich aufzupassen.

Anna-Carina und Stefan Mross trennten sich im vergangenen Jahr nach zwei gemeinsamen Ehe-Jahren. Kurz darauf kam der Schlagersänger ausgerechnet mit der besten Freundin seiner Ex zusammen. Doch auch Anna-Carina hat mittlerweile ein neues Liebes-Glück gefunden. Auch, wenn sie mit ihrem Ex abgeschlossen hat und die Vergangenheit ruhen lassen will, packte sie kürzlich im Interview mit "Bild" aus, dass vor allem Stefans Alkohol-Problem zu ihrem Ehe-Aus führte. "Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er hatte es mir versprochen. Ich habe ihn darin bestärkt, denn allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen.", erklärte Anna-Carina.