Stefanie Giesinger & Marcus Butler: Zuckersüße Neuigkeiten!

Daraufhin teilt die Influencerin süße Aufnahmen aus dem neuen Familienleben mit ihrem neuen, flauschigen Familienzuwachs! Heinzi und зая tollen ausgiebig herum und die kleine Hündin gewöhnt sich allmählig an ihr neues Zuhause. Einfach nur Zucker! Stefanie fügt noch hinzu: "Sie ist ein 4-jähriges verspieltes Baby aus Spanien. Als wir im Urlaub waren kümmerte sich die Hundesitterin, bei der Heinzi in dieser Zeit untergebracht war, gerade um зая bis sie eine deutsche Familie adoptieren würde. Heinz und зая verliebten sich, also haben wir sie adoptiert." Was für eine süße Geschichte. Da freut sich nicht nur Heizi bestimmt riesig, auch зая scheint sich sichtlich wohl in ihrer neuen Familie zu fühlen.

Bei wem es aktuell wohl nicht so rosig aussieht, sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Mehr dazu erfährst du im Video: