Stefanie Hertel: Bitteres Aus! Lanny macht ohne Stefanie weiter

Wo ist Stefanie Hertel? Das fragten sich die Fans während eines Auftritts von „More than words“, der Familienband der Schlagersängerin. Tochter Johanna und Ehemann Lanny standen ohne die 44-Jährige im Europapark in Rust (Baden-Württemberg) auf der Bühne. Wurde die Sängerin kurzfristig krank? Nein! Andere Termine nahm Stefanie Hertel fröhlich wahr. Lanny machte einfach ohne sie weiter – gemeinsam mit ihrer Tochter. Als der Musiker später gefragt wurde, was los sei, schwieg er. Kein gutes Zeichen…

Das findet auch ein Fan. Im Internet schreibt er: "Die sind getrennt!" Tatsächlich deutet immer mehr darauf hin, dass die beiden vor den Trümmern ihrer Ehe stehen. Nachdem Stefanie eine Gastrolle im "Mamma Mia"-Musical in Hamburg abstaubte und dort sogar zeitweise alleine wohnte, wird sie im November wieder dorthin zurückkehren. Alleine.

Auch andere Termine der Sängerin finden ohne Erwähnung ihres Ehemanns statt. Anlässlich ihrer "Märchenhafte Weihnachten"-Tour wird Stefanie mit Papa Eberhard auftreten und mit DJ Ötzi wird sie erstmals eine TV-Weihnachtsshow moderieren. Im kommenden Frühjahr wurde sie als Solo-Künstlerin für eine Schlager-Kreuzfahrt gebucht. Scheint, als plane die Vogtländerin bereits ein Leben ohne ihren Ehemann. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Scheidung folgt?