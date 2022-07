Steff Jerkel: Kilo-Kampf - Jetzt greift er zu radikalen Mitteln

Radikal Veränderung bei Stephan Jerkel! Der TV-Auswanderer sorgte in letzter Zeit mit besorgniserregenden Gesundheitsupdates für Schlagzeilen. Die Nachricht, dass er an Hautkrebs erkrankt sei, war nicht nur für seine Fans ein Schock. Auch Partnerin Peggy Jerofke machte ihrer Sorge mehrfach im Netz Luft. Anscheinend will sich Steff nach all den Strapazen nun wieder wohler in seiner Haut fühlen und setzt jetzt auf einen extremen Abnehmplan...