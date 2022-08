Steff Jerkel & Peggy Jerofke: Ehe-Krise! Sie wollen sich "als Familie nicht komplett verlieren"

Bei "Goodbye Deutschland" auf VOX kam nun die ganze Wahrheit um den Auszug aus ihrer Traumvilla auf Mallorca ans Licht. Anscheinend lief das Ganze nicht so harmonisch ab, wie sie zuvor auf Instagram preisgaben. Denn Peggy schien von der Idee, ihr Haus zu verkaufen erstmal gar nicht begeistert zu sein. Sie beteuerte in der Sendung, dass es in der aktuellen wirtschaftlich-politischen Lage, "ein absolut verkehrter Zeitpunkt ist, jetzt 'n Haus zu verkaufen", das ihnen eine gewisse Sicherheit biete. Auch nachdem sich die beiden auf den Verkauf geeinigt hatten, ließ die Mutter der kleinen Josephine verlauten, dass sie das Vorhaben nach wie vor "total bescheuert" findet. Dennoch stimme sie, ihrer Familie zu Liebe zu: