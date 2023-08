Steffen Henssler: Gewaltsamer Übergriff! Dieses Erlebnis gleicht einem Krimi

Was war geschehen? Warum wurden der TV-Star und sein Bruder wie Schwerverbrecher behandelt? Ganz unschuldig waren sie an der Situation nicht. Das gibt Steffen Henssler selbst zu. "Es war zwei Uhr und es war nichts los", erzählt er. Aus diesem Grund habe er es mit der Straßenverkehrsordnung nicht so genau genommen, einige rote und gelbe Ampeln ignoriert und sei auch mit einer Geschwindigkeit im "hohen dreistelligen Bereich" durch die Gegend gebrettert.

Schließlich wurde die Polizei auf den Raser aufmerksam und stoppte ihn mit zwei Einsatzwagen, die ihm vorn und hinten den Weg versperrten. Und dann ging es richtig rund. "Ein Geschrei: Motor aus! Die Hände weg vom Lenkrad!", erinnert sich der TV-Koch. "Ich hatte ’ne Knarre am Kopf, mein Bruder ’ne Knarre am Kopf, Handschellen auf dem Rücken." Erst später sei klar geworden, weshalb die Einsatzkräfte so extrem ruppig mit ihm und seinem Bruder umgegangen seien: "Sie dachten, wir hätten das Auto geklaut."

Auch wenn die Annahme der Polizisten sich im Nachhinein als falsch herausstellte, hat Steffen Henssler aus dem Zwischenfall gelernt, dass Raserei ernste Konsequenzen haben kann. Inzwischen testet der Motorsportfan seinen Porsche doch lieber auf der Rennstrecke aus. Denn, so der Küchenkünstler: "Da wirst du auf der Straße tatsächlich ruhiger."