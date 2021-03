Steffen Henssler: Private Beichte über seine Töchter

Steffens zwei Töchter sind mittlerweile beide im Teenie-Altern, könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein. "Die eine hat Lust und Talent zum Kochen, bei der anderen hoffe ich noch, dass es kommt", plauderte er in der "NDR Talkshow" aus. Ob die angehende Köchin wohl irgendwann in Steffens Fußstapfen tritt? "Sie ist ein echter Henssler von der Art, wie sie sich gibt", verrät der stolze Papa weiter. "Wenn sie das jetzt sehen würde, das würde sie extrem abfeiern, beide natürlich, wenn ich über sie rede. Die merken natürlich, was in meinem Leben passiert und finden das sehr spannend." Wer weiß, vielleicht gibt es ja bald einen gemeinsamen Auftritt in einer seiner Sendungen...