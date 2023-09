Steffen Henssler & Jana Ina Zarrella: Wut-Explosion! Er sieht nur noch rot

Steffen Henssler trat am Wochenende gegen die Star-Köche Ali Güngörmüs, Ralf Zacherl und Lucki Maurer an. Das brachte den kochenden Showmaster ziemlich ins Schwitzen. Und beim Dessert kam es dann zum Eklat! Auf dem Plan stand für Henssler die Zubereitung von "Gegrillter Kiwi mit Zabaione und Crumble". Zunächst hatte der 50-Jährige ein gutes Bauchgefühl: "Ist okay, das Dessert." Doch im Verlauf der Sendung kamen Zweifel auf: "Das lege ich so in die Glut rein. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ob das so funktioniert, kann ich auch nicht sagen."

Und diese Zweifel sollten sich für Steffen Henssler bewahrheiten! Denn weder Reiner Calmund noch Christian Rach waren vollends begeistert. Der Gourmet-Kritiker Calmund bemerkte: "Das ist nicht perfekt gelungen." Und der Koch-Kollege vergab gerade mal fünf Punkte um dann verbal hinterherzuschießen: "Beim Dessert müssen wir noch ein bisschen üben."

Jury-Mitglied Jana Ina Zarrella setze nach: "Mit der Alufolie ist es schwierig. Ich habe eine richtige Spur auf meiner Kiwi. Da ist ein Reifen drübergefahren." Doch mit dieser Kritik platzte Steffen Henssler der Kragen. Er brüllte los: "Wenn man etwas grillt, hat es eine Grillspur!" Und tobte weiter: "Mann! Das kann nicht sein! (...) Woran erkenne ich den Unterschied zwischen 'gebraten' und 'gegrillt'? Durch die Grillspur! Heute ist wirklich so ein Tag, ey!" Das Kommentar von Christian Rach machte es dann auch nicht besser, Der Star-Koch meinte: "Beides muss man halt können."

Doch die attackierte Jana Ina Zarrella blieb die Ruhe in Person und sagte trocken zum blauen Teller von Steffen Henssler: "Blau: Du kriegst sieben Punkte, du Motz-Dingsbums. Und weil Rot ruhig war, kriegt der acht Punkte!"

Damit endet der Abend für Steffen Henssler in einer Niederlage - seine Konkurrenten konnten die Sendung für sich entscheiden.