Steffen Henssler: Ausraster im TV! Er bricht Spiel ab

Laura Wontorra, die Moderatorin der Sendung, kündigte das Spiel "Gericht oder nicht?" mit den Worten: "Das nächste Spiel wird euch buchstäblich schockieren", an. Dabei wird sie abwechselnd Gerichte nennen, die entweder echt oder erfunden sind, erklärt sie. In jeder Runde musste richtig geantwortet werden, ansonsten bekommen die beiden Köche einen Elektroschock. In der Hand, an dem das Armband für die Elektroschocks angelegt wurde, musste sie ein Glas Wasser halten. Wer am Ende des Spiels am wenigsten verschüttet hat, gewinnt. Steffen kannte das Spiel schon aus einer vorherigen Sendung und war schon, bevor es losging alles andere als begeistert: "Das Spiel geht mir jetzt schon so auf den Sack!", sagte er.

Doch nachdem die erste Runde rum war, verlor er seine Beherrschung und brach das Spiel kurzerhand ab: "Leck mich! Leck mich! Leck mich!", fluchte der TV-Koch und riss sich das Armband ab. "Das könnt ihr alleine spielen! Ich bin doch nicht bescheuert.", sagt Steffen weiter und schenkt die drei Punkte für das Spiel sogar seinem Gegner: "Die drei Punkte kannst du haben."

Letztendlich sprang Frank Rosins Zivi Howan ein und gewann das Elektroschock-Spiel für seinen Chef.

