Steffen Henssler & Laura Wontorra: "Darf ich dich an letzte Nacht erinnern?"

In einer der letzten Folgen von "Grill den Henssler" wagten sich Evelyn Burdecki, Knossi und Gustav Schäfer an den Herd. Nebenbei fühlte Moderatorin Laura wie immer den Gästen auf den Zahn. Tokio Hotel-Drummer Gustav erzählte von den Yes-Days mit seiner Tochter. An einem Tag darf die Kleine alles bestimmen, ihre Eltern müssen Ja sagen. "Ich finde, das könnten wir bei 'Grill den Henssler' einmal im Jahr auch einführen. Dass ich mir alles wünschen kann", forderte Laura. Woraufhin sich Steffen einen Kommentar nicht verkneifen konnte. "Als ob ich schon Nein zu dir gesagt hätte. Ganz ehrlich, du kriegst ja fast alles von mir. Darf ich dich an letzte Nacht erinnern? Habe ich da Nein gesagt?" Laura war die Situation sichtlich unangenehm. "Da bin ich ja peinlich berührt", gab sie zu. Doch der TV-Koch setzte noch einen drauf. "War aber ok, war nett."