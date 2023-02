Steffi Graf & Andre Agassi: Eine andere Frau zerstört ihr Eheglück

Wecke mich bitte aus diesem Albtraum! Man kann sich gut vorstellen, dass Steffi Graf diese Worte Abend für Abend verzweifelt fleht. Wieder einmal muss sich die Tennislegende dem Hass ihrer Schwägerin Rita Agassi aussetzen. Schon vor Monaten hetzte die psychisch kranke Schwester ihres Mannes Andre im Internet gegen Familie Graf. Es gab sogar Morddrohungen! Ein Schock für Steffi und ihre Liebsten. Danach soll Rita sogar kurzzeitig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden sein.

Aber offenbar scheint das nicht viel gebracht zu haben. Denn mittlerweile veröffentlicht Rita fast täglich beleidigende Nachrichten gegen Steffi und Ehemann Andre im Internet. Und die 62-Jährige scheint immer wütender zu werden. Sie zerreißt Fotos, schreibt wirre Nachrichten und spricht immer wieder davon, dem Ganzen irgendwann ein Ende zu setzen. Es sind Aussagen, die Fragen aufwerfen und das Schlimmste befürchten lassen. Will sie ihre Drohungen gegen Steffi und ihre Familie bald wirklich wahr machen? Fakt ist, Andres Schwester scheint unberechenbar zu sein und keiner kann sagen, was sie als Nächstes vorhat.

Es ist schrecklich! Wie hilflos muss sich Steffi in dieser verfahrenen Situation nur fühlen? Sie kann ihre Liebsten nicht beschützen. Noch dazu ist ihr Ehemann durch seine angeschlagene Gesundheit aktuell offenbar nicht in der besten Verfassung, um seiner Frau in diesem Kampf beizustehen. Doch die 53-Jährige ist stark, das hat sie in der Vergangenheit oft bewiesen.

Auch interessant