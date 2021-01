Goodbye Deutschland: Todesdrama! So geht es Familie Mostegl heute

Wie so häufig im Leben kommt alles anders als geplant. Von Anfang an gibt es Probleme im Geschäft. Mit seiner aufbrausenden Art sorgt Sven Mostegl immer wieder für Streitereien. Seine Ansprüche an sich und seine Mitarbeiter sind zu hoch, am Ende scheitert die Familie. Auch hatte das Bäckerspaar bis zuletzt immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das ging sogar so weit, dass Tochter Maja aus dem Kindergarten genommen werden musste, da sich die Familie Mostegl die Kosten in Dubai nicht mehr länger leisten konnte. Am Ende mussten Sven und Heike ihren ersten Laden in Dubai endgültig dicht machen. Doch die Familie Mostegl gibt nicht auf und kehrt im September 2018 an einem neuen Standort in Dubai zurück. Mit einer Kombination aus Bäckerei und Restaurant wollen Sven und Heike endlich in den anspruchsvollen Arabischen Emiraten Fuß fassen.