Sylvana Wollny: Jetzt packt sie über die Trennung von Florian Köster aus

Eigentlich verbringen Sylvana Wollny und Florian Köster jede freie Sekunde miteinander. Die zwei sind unzertrennlich. Bis jetzt!

Denn nun kommt eine räumliche Trennung auf die beiden zu. Die Zweifach-Mama fliegt mit ihrer kleinen Tochter Anastasia bald in die Türkei. Florian bleibt mit der älteren Celina noch in Deutschland und kommt erst in den Herbstferien nach.

Bei Instagram verrät Sylvana in einer Fragerunde: "Ich fliegen schon bald mit Anastasia vor und Flo kommt dann, wenn Ferien sind mit Celina nach. Das machen wir das erste Mal, dass wir so getrennt fliegen. Bin gespannt, wie es sein wird."