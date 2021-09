Sylvana Wollny: Not-OP! Große Sorge um Freund Florian

"Wir dachten, dass er Magen-Darm hatte und gestern musste er jetzt notoperiert werden", erzählt die besorgte Sylvana jetzt ihren Instagram-Followern. Was genau passiert ist, verrät sie nicht. "Er wird es euch in den nächsten Tagen selbst erzählen, wenn er nach Hause kommt. Also macht euch keine Sorgen", so die 29-Jährige weiter. Wenig später postete sie ein Boomerang mit ihrem Schatz aus dem Krankenhaus. Flo sieht zwar noch etwas mitgenommen aus, aber mit der Unterstützung seiner Ehefrau geht es ihm bestimmt schon bald wieder besser.