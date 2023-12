Sylvana Wollny: Schwangerschaft und Hochzeit! Sie packt aus

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, was Sylvana für Tipps gegen Schwangerschaftsübelkeit hat. Schließlich war sie bereits zwei Mal schwanger. Doch Sylvana hatte kaum Probleme in den neun Monaten. "Da hatte ich echt Glück mit. Bei Celina überhaupt nicht, sondern eher Sodbrennen", erinnert sie sich. "Bei Anastasia hatte ich am Anfang mit Übelkeit zu kämpfen, aber es hielt sich im Grenzen. Ich habe leider keinen wirklichen Tipp dafür."