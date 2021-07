Sylvana Wollny: Süßer Baby-Post sorgt für Wirbel

Auf Instagram veröffentlicht sie nun ein Bild von Celina kurz nach der Geburt. "Meine kleine wunderschöne Prinzessin. Auf diesem Bild bist du gerade mal ein paar Tage alt. Ich kann es kaum glauben, aber in wenigen Tagen wirst du einfach schon 8 Jahre....Wo ist die Zeit nur hin?", schreibt die die stolze Mama dazu. Und dann richtet sie auch noch eine rührende Liebeserklärung an ihre älteste Tochter: "Die Zeit mit dir ist bisher vergangen wie im Flug. Du hast dich zu einem so tollen Menschen entwickelt und wir können es dir einfach nicht oft genug sagen, wie stolz wir auf dich sind."