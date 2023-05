Sylvie Meis: Bei ihm findet sie jetzt Trost

Dabei schien doch alles mehr oder weniger friedlich über die Bühne zu gehen. Kurz vor Sylvies 45. Geburtstag verkündeten sie und Niclas das Liebes-Aus. "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", hieß es im offiziellen Statement. Doch wie sich nun herausstellt, lief das Ganze wohl doch nicht so harmonisch ab.

Laut Medienberichten sollen die Ex-Partner sich heftig ums Geld zoffen. Grund dafür, heißt es, sei der "Castello Coin", eine Krypto-Währung mit Kunstprojekt-Charakter, die nach großem Werberummel mit einem Gold-Würfel krasse Verluste verbuchte. Auch Sylvie und einige Freunde und Freundinnen sollen investiert und viel verloren haben, worauf es heftige Spannungen und Rückforderungen gegeben haben soll! Die Unternehmerin selbst schweigt zu den Zoff-Gerüchten und flüchtete vor den Negativ-Schlagzeilen zu ihrem Sohn nach Dänemark. Offenbar ist Damien momentan der Mensch, der ihr am meisten Kraft spendet. "Wir sehen uns ein bis zweimal im Monat, ich fahre dann immer rüber nach Dänemark", erzählt Sylvie und gerät dann regelrecht ins Schwärmen: "Dann haben wir viel Zeit füreinander, können reden, lachen und uns intensiv austauschen." Dabei dürften auch die Entwicklungen der vergangenen Wochen zur Sprache kommen. Wie schön, dass Miss Meis sich ganz auf ihren Großen verlassen kann: "An Damian schätze ich alles sehr, aber am Positivsten ist seine Einfühlsamkeit", verrät sie "Closer". "Er kann mir jetzt schon gute Ratschläge geben." In wenigen Tagen feiert der Teenager seinen 17. Geburtstag, natürlich nicht ohne seine Mama, die es kaum erwarten kann. "Wir werden in großer Familienrunde ein richtiges Birthday-Weekend zelebrieren", verrät sie. So eine ausgelassene Party mit dem liebsten Menschen ist schließlich die beste Gelegenheit, auf andere Gedanken zu kommen und die hässliche Trennung zu vergessen. Dass ihr junger Sohn ein eigenes Leben führt und hart an seiner Kicker-Karriere arbeitet, daran hat Sylvie sich inzwischen gewöhnt – so gut das als liebende Mama eben geht. "Natürlich vermisse ich ihn jeden einzelnen Tag", gibt sie zu. "Aber ich kann inzwischen akzeptieren, warum ich ihn für seine persönlichen Ziele ziehen lassen musste." Immerhin konnte sie ihm mit auf den Weg geben, was sie selbst für wichtig hält: "Disziplin und Fokus, und dass man niemals an sich und seinen Wünschen zweifeln sollte." Mit dieser Einstellung und Damians Hilfe wird sie sicher auch selbst bald wieder optimistisch in die Zukunft blicken können.

