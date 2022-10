Sylvie Meis: Betrugsskandal um Ehemann Niclas Castello!

Kein Scherz! "Obwohl niemand in der Geschichte jemals eine so große Menge an 24 Karat 999,9 Gold zu einem Würfel verarbeitet hatte, gelang es Castello, seine bahnbrechende Vision im Januar 2022 in die Tat umzusetzen", heißt es in einem Pressetext über den "Castello CUBE". Und bei der Preisverleihung in der Tonhalle Zürich geriet Laudator Dr. Dieter Burchhart vor Begeisterung völlig aus dem Häuschen: "Mit seinem Werk hat er die Kunstgeschichte buchstäblich zerstört, um sie neu zu erschaffen. Er suggeriert nicht das Unmögliche. Nein, er schafft es." Wohl wahr. Denn tatsächlich hätten es wohl nur wenige für möglich gehalten, dass man mit einem Quader aus Edelmetall zu solchen Ehren gelangen könnte…

Kein Wunder, dass viele die Auszeichnung für fragwürdig halten: "Ein goldener Würfel – was ist das schon?" oder "Das ist keine Kunst. Das ist das, was passiert, wenn reiche Menschen sich als Künstler verkleiden", lauten nur einige der kritischen Stimmen! Sylvies Gatte sieht in der Auszeichnung allerdings einen "wichtigen Schritt für mich als Künstler", wie er in seiner Rede betonte. Und er bedankte sich um Fassung ringend bei seiner Liebsten: "Ich möchte insbesondere meiner Familie und meiner Frau Sylvie danken, dass sie immer an meine Visionen und verrückten Ideen geglaubt haben und mich unterstützen."