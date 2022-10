Sylvie Meis & Niclas Castello: Bittere Trennung! Sie braucht Abstand!

Das Paar feierte gerade erst seinen zweiten Hochzeitstag. Und es wirkt beinahe so, als hätten Sylvie und Niclas ihre Flitterwochen damals einfach auf Endlosschleife verlängert und ihre rosarote Sonnenbrille nie ausgezogen. Nervige Aufgaben im Alltag wie Abwasch oder Müllrausbringen? Stress und Zoff um Kleinigkeiten? Gibt es bei ihnen nicht. Denn Niclas scheint sich nur noch selten in Hamburg blicken zu lassen: "Mein Mann und ich wohnen nicht zusammen", verriet Sylvie überraschend in einem Interview. Die beiden haben nicht nur getrennte Wohnungen, sondern leben sogar in unterschiedlichen Ländern. Sylvie ist nach wie vor in Hamburg zu Hause, der gebürtige Thüringer Niclas arbeitet als Künstler viel in der Schweiz und in den USA. "Wir haben sowieso eine moderne Ehe, in der wir beide hart arbeiten und uns normalerweise an Wochenenden und in den Ferien sehen", erklärt die 44-Jährige ihre überraschende Fernbeziehung. Aber natürlich würden sie übers Handy Kontakt halten…

Aber Hand aufs Herz: Ob die große, dauerhafte Distanz irgendwann zum Liebeskiller wird? Sylvie ist guter Dinge, dass ihre Ehe das aushält: "Es ist die Geschichte meines Lebens, dass alles so verteilt ist. Meine Eltern leben in Belgien, mein Bruder und sein Mann leben in Amsterdam, mein Kind in Dänemark, ich lebe in Deutschland und mein Mann lebt in der Schweiz." Hoffentlich geht bei so viel Abstand nie die Nähe verloren…