Sylvie Meis: Bittere Enthüllung über das Ehe-Aus

In Urlauben oder bei öffentlichen Auftritten wirkte das Paar immer sehr glücklich. Es gab unzählige, perfekt inszenierte Fotos. Doch im Nachhinein fragen sich nun viele, wie echt diese Liebe überhaupt war. Ging es wohl auch bei ihren gemeinsamen Urlauben etwa nur darum, Werbung für sich zu machen? Um noch mehr Geld verdienen? Das wäre tatsächlich ein Skandal!

Schon länger wurde gemunkelt, dass die Moderatorin und der Künstler höchstens eine "Ehe auf Besuch" führen würden. Sie hatten keine gemeinsame Wohnung. Ihr jeweiliger Lebensmittelpunkt war sogar in unterschiedlichen Ländern! Sylvie lebt in Hamburg, reist für ihre Arbeit um die Welt. Niclas Castello pendelt zwischen der Schweiz und Los Angeles. Einen Kompromiss schließen, in dem einer beruflich kürzer getreten wäre? Wollten sie wohl nicht.

Bei der Trennung ging es sicher nicht nur um verschiedene Lebenssituationen. Sondern vor allem auch darum, dass keiner von ihnen darauf verzichten wollte, möglichst viel Geld zu verdienen. Es ist wirklich unfassbar! Aber zugegeben, Sylvie muss ihren Lebensstil finanzieren: Handtaschen, Schuhe und Beauty-Behandlungen — all das zahlt sich schließlich nicht von allein!

