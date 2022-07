Sylvie Meis: Gerichtsprozess! Er lässt sie einfach nicht in Ruhe

Fest steht aber, dass die Instagram-Queen nicht nur im "echten" Leben, sondern auch online ständig übel heimgesucht wird. "Manche Menschen erachten die Anonymität des Internets als Freifahrtschein, um ihre anzüglichen Gedanken in Texten und Bildern zu versenden. Ich ignoriere solche Mails und Postings einfach", verriet Sylvie kürzlich gegenüber der "Closer". "Der Lösch-Button ist da meine persönliche Lösung, bevor ich es überhaupt ganz gelesen habe." Fast täglich, so sagt sie, erreichen sie auf Instagram und Co. anstößige Nachrichten und sogenannte "Dick-Pics" – Fotos von männlichen Geschlechtsteilen. "Aber wie gesagt, solche Nachrichten werden einfach ignoriert oder gelöscht. Mit einer derartigen Respektlosigkeit möchte ich mich nicht befassen müssen."

Natürlich ärgert sie sich über solche unverschämten Grenzüberschreitungen. Dennoch ist Online-Stalking bei Weitem nicht so gefährlich wie ein Mensch aus Fleisch und Blut, der vor der eigenen Haustüre lauert – und im Zweifel von brutalen Macht-Fantasien motiviert wird. Schließlich weiß keiner, was der Mann, der deswegen jetzt in Düsseldorf vor Gericht steht, gegen Sylvie im Schilde führte und welche finsteren Pläne er hatte. "Stalking reicht von widerrechtlichem Nachstellen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person bis hin zu körperlicher und psychischer Gewalt", erklärt Daniel Ritterskamp, Pressesprecher der Polizei Hamburg.

Wie man sich in so einem Extrem-Fall richtig verhält? "Gegen Stalking kann man sich in vielen Fällen zivilrechtlich wehren, und das sollte man auch tun", rät er. Um den Täter zur Rechenschaft zu ziehen, sprang nun auch Sylvie über ihren Schatten und sagte gegen den Stalker aus, um sich und weitere potenzielle Opfer zu schützen. Man kann nur hoffen, dass der Albtraum nun wirklich ein Ende hat…