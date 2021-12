Sylvie Meis: Haare ab! Sie zeigt sich mit Bob

Sylvie ließ sich von Hair- und Make up-Artist Florian Ferino einen neuen Look verpassen. Die 43-Jährige trägt auf ihrem neuesten Instagram-Bild lila Lidschatten, ein glänzendes Kleid und einen Bob. "Hi, hier ist mein neues Ich. Ich hatte so viel Spaß mit Florian Ferino, der diesen Glam-Look für mein neues Youtube-Video kreiert hat. Ich freue mich auf euer Feedback. Würdet ihr eure Haare abschneiden?", kommentiert Sylvie den Instagram-Post.