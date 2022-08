Sylvie Meis: Ihre Liebe existiert nur noch auf dem Papier

Wenn Sylvie Meis (44) und ihr Künstler-Gatte Niclas Castello (44) über rote Teppiche schreiten oder für Instagram posieren, dann senden die Bilder eine eindeutige Botschaft, die da lautet: Die Liebe lebt! Und auch in Interviews wird Sylvie nicht müde zu beteuern, dass alles total prima sei, schließlich hätte sie in Niclas ihren "Seelenverwandten" gefunden, sie seien "füreinander bestimmt". Soso, tatsächlich? Schwer zu glauben, dass wirklich alles so perfekt ist – denn auf aktuellen Urlaubsbildern aus Sardinien ist die Anspannung schon fast mit Händen zu greifen! Aber hey, was wissen wir schon…

