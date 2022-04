Sylvie Meis & ihr Niclas: Trennung auf Zeit! Sie macht jetzt ihr eigenes Ding

Na ja, ganz so einfach ist es nicht, verrät Sylvie gegenüber "Closer": Einen Tag pro Woche würde sie drehen. Aber: "Meine anderen Jobs können hier natürlich nicht ruhen. Wir haben zwei Koffer nur mit eigenem Equipment, Unterlagen und Hardware dabei, um hier vor Ort die anfallenden Themen bearbeiten zu können." Damit meint sie ihre anderen Jobs für Beautyprodukte oder Schmuckkollektionen. Und auch die Drehtage sind lang, sagt Sylvie: Schon bevor sie überhaupt in die Kandidaten-Villa kommt, ist sie rund acht Stunden mit Styling und Besprechungen beschäftigt!

Aber, klar – auch Auszeiten gönnt sich Sylvie: "Freizeit kommt nicht zu kurz, da wir das Glück haben, auf Teneriffa haben wir meistens 22 Grad. Da nimmt man sich auch mal den Nachmittag und legt sich auf der Terrasse etwas in die Sonne zum Entspannen", erzählt Sylvie. Trotz Arbeit ist der "Love Island"-Monat also ein echter Traumjob. "Natürlich liebe ich es, mich mit den Looks für die Shows zu beschäftigen und dann glamourös die Villa zu betreten. Aber auch abends vorm TV zu sitzen, wenn ich nicht drehe, um den Islandern beim Verlieben zuzusehen." Klingt doch wirklich, als hätte Frau Meis gerade den schönsten Job der Welt …