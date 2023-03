Sylvie Meis: Neue Liebe? Dieser Mann bringt sie jetzt zum Strahlen

"Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", erklärte sie trocken in einem offiziellen Statement. Typisch Sylvie! Doch statt sich zu Hause einzumummeln und aus Frust becherweise Eiscreme zu futtern, testet Miss Meis lieber ihren Marktwert neu aus und geht voll auf Flirtkurs. So stand sie gerade gemeinsam mit Rennfahrer Markus Winkelhock für eine Kampagne des Modelabels "MAC Jeans" vor der Kamera, schien sich total wohl an seiner Seite zu fühlen – und auch er kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus! Nicht nur beruflich sind die beiden auf einer Wellenlänge, auch privat hat Markus es Sylvie offenbar angetan. Jedenfalls folgt die frischgebackene Single-Lady ihm nun auch bei Instagram, setzt fleißig Likes an seine Fotos. Und Markus?

Versieht Sylvies Posts neuerdings mit roten Herzchen! Ob Sylvie wohl schon länger ein Auge auf den attraktiven Braunschopf geworfen hat? Er ist für die Unternehmerin jedenfalls kein Unbekannter: Bereits im Juli unterhielten die beiden sich sehr ausgiebig bei einem Charity-Event in der Nähe von München. Damals war Sylvie allerdings noch mit Niclas zusammen. Jetzt aber ist sie wieder zu haben und offenbar nicht mehr zu bremsen!

Markus hat ja auch definitiv Traumtyp-Potenzial, passt perfekt in Sylvies Beuteschema: Der gebürtige Stuttgarter sieht ein bisschen aus wie eine ältere Version ihres Ex-Lovers Bart Willemsen, den sie 2019 für vier Monate datete und ist als Sportler ebenso erfolgreich wie einst Sylvies Verflossener Rafael van der Vaart. Außerdem scheint Markus aktuell genau wie sie Single zu sein: Er zeigt sich stets solo in den sozialen Medien, und auch sonst gibt es keine Indizien, die für eine aktuelle Partnerschaft sprechen. Klingt doch ideal! Zwar ist Sylvie vermutlich noch nicht ganz bereit für eine neue Beziehung, aber zumindest den Flirt-Turbo schmeißt sie schon mal an – denn darin ist sie ein richtiger Vollprofi: "Flirten ist eine Lebenseinstellung. Das bedeutet für mich, sich anzulächeln, auf der Straße, in Cafés vielleicht", sagte sie einst, "Flirten, das heißt miteinander Spaß zu haben, anderen freundlich zu begegnen." Mit Markus beweist Sylvie, dass sie kein bisschen aus der Übung ist...

