Sylvie Meis: "Playboy"-Hammer!

Falsches Schamgefühl kann man ihr wahrlich nicht nachsagen: Ob sie nun wie ein sexy Bondgirl im knappen Bikini tropischen Gewässern entsteigt, sich lasziv daheim in der Badewanne rekelt oder hochgeschlitzt auf roten Teppichen posiert – Miss Meis geizt nicht mit ihren Reizen. Wer ihr auf Social Media folgt, kennt sie hautnah, spätestens nachdem sie sich jetzt praktisch hüllenlos präsentierte: Mit verführerisch wallender Blondmähne, strategisch platzierten Armen und nur ein paar funkelnden Diamanten am Leib zeigt sie dem Betrachter kokett die nackte Schulter – und sorgt für Schnappatmung bei den Fans! "Das ist wohl das Schönste, was ich heute gesehen habe", jubelt ein Follower, und ein anderer fleht: "Nimm doch bitte deine Hände weg!" Ein Wunsch, den "Playboy"-Chefredakteur Florian Boitin voll und ganz teilt. "Sylvie Meis ist wunderschön, geradezu makellos", schwärmt er gegenüber "Closer" und lobt ihre "fast unwirkliche", aber "perfekte Selbstinszenierung". Trotzdem würde er sie gar zu gern auch mal selbst inszenieren, bei einem heißen Cover-Shooting für sein Magazin. "Es ist ja kein Geheimnis, dass Sylvie Meis auf dem Wunschzettel der 'Playboy'-Leser ganz weit oben steht", betont er hoffnungsfroh. Bisher lehnte das Objekt dieser Begierde allerdings jede Anfrage dankend ab. "Nein. Niemals. Sorry", bedauerte Sylvie noch vor einem Jahr, gab sich seither aber so zeigefreudig, dass nur noch wenige Quadratzentimeter ihres Körpers Raum für Fantasie lassen. Und wie heißt es doch so schön: Sag niemals nie …