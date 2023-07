Sylvie Meis: Riesen Sorge um ihre Sicherheit!

Was für ein Horror! Sylvie Meis wurde Opfer eines Einbruchs. Während die hübsche Blondine den Sommer auf der Urlaubsinsel Ibiza verbrachte und an ihrer Bräune arbeitete, wurde in der Wohnung der Moderatorin eingebrochen - und das unbemerkt! Erst nach Rückkehr von Sylvie Meis selbst fiel der Diebstahl auf. Und die Täter hatten es auf etwas ganz Bestimmtes abgesehen! Denn im begehbaren Kleiderschrank der van der Vaart-Ex fehlen rund 25 Luxus-Designerhandtaschen und Schmuck. Und die Diebe müssen über ein umfangreiches Fashion-Wissen verfügt haben, denn sie hatten es insbesondere auf Handtaschen der Marke "Hermès" abgesehen, die pro Stück mit 10.000 bis 25.000 Euro zu Buche schlagen.

Für Sylvie Meis muss das ein echter Schock sein! Nicht nur ist ein Schaden von rund 800.000 Euro entstanden, sondern auch die Sicherheit der Moderatorin steht auf dem Spiel. Denn die Diebe waren darüber informiert, dass die Wohnung leer sein würde und dass dort reiche Beute zu holen war.